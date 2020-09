POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 44-Jähriger droht Gewalttat an; Nötigung im Straßenverkehr; Ditzingen: Schulkind auf Schulweg angefahren; Korntal-Münchingen: Einbruch in Gaststätte

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: 44-Jähriger droht Gewalttat in Bankfiliale an

Am Dienstag gegen 15:50 Uhr drohte ein 44-Jähriger Mann telefonisch eine Gewalttat in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Bietigheim an. Als der Mann tatsächlich in der Filiale erschien, konnte er durch Polizeibeamte widerstandslos festgenommen werden. Der 44-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Bietigheim-Bissingen: Nötigung im Straßenverkehr in der Bahnhofstraße

Am Dienstag kam es gegen 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Eine 29-jährige Mercedes-Lenkerin war mit einem 60-jährigen Beifahrer unterwegs und traf in der Bahnhofstraße auf eine 41-Jährige VW-Fahrerin. Die 41-Jährige soll dann beim Vorbeifahren gegen den Mercedes der 29-Jährigen gespuckt haben. Als diese verkehrsbedingt anhalten musste, hätte auch die 41-Jährige neben ihr angehalten, sei ausgestiegen und habe sich vor das Fahrzeug gestellt. Dort hätte sie dann die 29-Jährige an der Weiterfahrt gehindert und die Insassen des Mercedes beschimpft. Anschließend soll sie ihren VW schräg vor den Mercedes gestellt haben, sodass diese erneut nicht wegfahren konnten. Auch weitere Fahrzeuge wären hierbei an der Weiterfahrt gehindert worden. Erst als der 60-jährige Beifahrer die Polizei alarmierte, sei die 41-Jährige davongefahren. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet nun darum, dass sich Zeugen und weitere Fahrzeuglenker, welche an der Weiterfahrt gehindert wurden, unter Tel. 07142 403-0 melden.

Ditzingen: Schulkind auf Schulweg angefahren - Zeugen und Beteiligter gesucht

Ein 7-jähriges Mädchen wurde am Dienstag gegen 07.50 Uhr auf dem Schulweg in der Autenstraße in Ditzingen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen überquerte gerade an der Einmündung Marktstraße und Autenstraße bei "grüner" Ampel die Autenstraße. Dabei wurde sie von einem Pkw am Oberkörper gestreift und leicht verletzt. Der unbekannte Fahrzeuglenker wurde von einer 51-jährigen Zeugin auf den Unfall aufmerksam gemacht. Der Unfallbeteiligte habe das unter Schock stehende Mädchen wohl noch gefragt, ob etwas passiert sei. Anschließend wäre er er davongefahren. Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht daher Zeugen, welche Angaben zum Unfall oder dem Unfallverursacher machen können. Hinweise werden unter Tel. 0711 6869-0 entgegengenommen.

Korntal-Münchingen: Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 00.40 Uhr und 18.00 Uhr in eine Gaststätte in der Weilimdorfer Straße in Korntal ein. Hierbei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend wurden Geldspielautomaten mit brachialer Gewalt geöffnet und Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, entgegen.

