POL-WOB: Vier weitere Kleberfälle in Wolfsburg

Wolfsburg, Fallersleben, Paul-Lincke-Straße, Walter-Kollo-Straße Wolfsburg, Schlesierweg, Windmühlenbreite

In der Nacht zu Montag wurden in den Stadtteilen Fallersleben, Laagberg und Teichbreite vier Autos mit flüssigem Kleber beschmiert. Die Tatorte befanden sich in der Paul-Lincke-Straße, Walter-Kollo-Straße, Schlesierweg und Windmühlenbreite. Betroffen sind drei Golf und ein Touran. Als Tatzeit kommt der späte Sonntagnachmittag und Montagmorgen in Betracht. Seit drei Jahren sind rund 800 Autos durch Klebstoff beschädigt worden. Die Höhe der Schadenssumme nähert sich der Zwei-Millionen-Euro-Marke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460 zu melden.

