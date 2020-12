Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Täter richten hohen Sachschaden an

WolfsburgWolfsburg (ots)

Helmstedt, Elzweg 12.12.2020, 23.35 Uhr

Zu einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter im Elzweg kam es am Samstagabend gegen 23.35 Uhr. Dabei haben die Einbrecher durch ihr rabiates Vorgehen einen Sachschaden von mindestens 1.000 Euro angerichtet. Ein Sicherheitsunternehmen hatte den Einbruch registriert und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über den rückwärtigen Bereich an das Gebäude. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend betraten die Unbekannten verschiedene Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob und was sie hierbei erbeutet haben kann derzeit noch nicht gesagt werden und dürfte in den nächsten Tagen Ergebnis weiterer Ermittlungen sein. Danach flüchteten die Täter wieder über das zuvor gewaltsam geöffnete Fenster und verschwanden im Dunkel der Nacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen in der Nacht zum Sonntag in unmittelbarer Nähe des Lebensmitteldiscounters beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

