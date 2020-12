POL-WOB: Mann saß auf Fahrbahn - Autofahrerin alarmierte Polizei

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg, OT Westhagen, Frankfurter Straße 13.12.2020, 23.40 Uhr

Einen Schutzengel hatte ein 44 Jahre alter Mann aus Wolfsburg am späten Sonntagabend. Der Mann hatte etwas zu tief ins Glas geschaut und sich aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades und der damit verbundenen fehlenden Koordination mitten auf die Frankfurter Straße gesetzt. Eine Autofahrerin hatte gegen 23.40 Uhr den Mann bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Eine Funkstreifenbesatzung fand den Mann in Höhe einer Bushaltestelle in Richtung Detmerode auf der Frankfurter Straße sitzend. Als die Beamten den Mann mitnehmen wollten, versuchte er noch davonzulaufen, was ihm jedoch nur ein paar Meter weit gelang. Danach hatte ihn die Beamten schon wieder eingefangen. Hierbei stürzte er zu Boden und es fiel ihm ein Springmesser aus der Kleidung, welches die Beamten sicherstellten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 3,12 Promille. Der Mann durfte die Nacht zu Gast bei der Polizei sein und seinen Rausch im Gewahrsam ausschlafen. "Der Mann hatte einen Schutzengel, denn wie schnell hätte ihn ein Autofahrer übersehen und überfahren können," so Polizeisprecher Thomas Figge.

