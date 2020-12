POL-WOB: Unbekannter bricht in leerstehendes Haus ein - Besitzer stört Einbrecher

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Stobenstraße 13.12.2020, 00.30 Uhr - 00.45 Uhr

Vom Hausbesitzer überrascht wurde ein Einbrecher in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Es war am Sonntagmorgen um 00.30 Uhr da hörte ein Hausbesitzer Geräusche aus seinem zurzeit leerstehenden Haus in der Stobenstraße. Als er sich zu dem Haus begab, trat ihm plötzlich durch die Haustür eine unbekannte männliche Person entgegen und flüchtete in Richtung Langer Steinweg.

Der Hausbesitzer alarmierte umgehend die Polizei. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Haustür mit brachialer Gewalt geöffnet wurde. Anschließend hatte der Täter das Haus betreten, als ihn der Besitzer überraschte.

Die flüchtige Person war männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt und hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Neben einer Größe von circa 185 cm war der Unbekannte etwa 85 kg schwer. Besonders auffällig war sein schulterlanges Haar, welches zu einem Zopf gebunden war.

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

