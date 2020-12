POL-WOB: Nach Ruhestörung im Polizeigewahrsam

Polizei Wolfsburg

Am 13.12.2020 gegen 00:30 h teilte ein 54-jähriger Wolfsburger der hiesigen Dienststelle mit, dass sein Nachbar zum wiederholten Mal sehr laut Musik hören würde. Die lautstarke Musik konnte auch von den einegesetzten Beamten vor Ort festgestellt werden, so dass der 37-jährige Verursacher zur Ruhe ermahnt wurde. Kurz nach Verlassen des Einsatzortes wurde die Musik wieder laut. Gleichzeitig hörten die eintreffenden Beamten Schreie aus dem Hausflur. Der Verursacher hatte versucht seinen Nachbarn zu schlagen, was dieser aber abwehren konnte. Im weiteren Verlauf wurde der Hinweisgeber aber gebissen . Gegenüber den eingetroffenen Beamten verhielt sich der Verursacher auch sehr aggressiv und leistete aktiv Widerstand. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Strafanzeigen wegen Körper- verletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.

