POL-WOB: Touran-Fahrerin bei Königslutter zum Glück nur leicht verletzt

Kreisstraße 12 bei Königslutter 10.12.20, 14.20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 12 zwischen Beienrode und Groß Steinum bei Königslutter wurde am Donnerstagnachmittag eine 37 Jahre alte Touran-Fahrerin aus der Samtgemeinde Nord-Elm zum Glück leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von 10.500 Euro.

Den Ermittlungen nach geriet die 37-Jährige um 14.20 Uhr auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve der Kreisstraße mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Die Touran-Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf einem Feldweg zum Stehen. Möglicherweise musste die Fahrerin nach Zeugenangaben einem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, so ein Beamter. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß Steinum und Königslutter waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Ein 41-jähriger Autofahrer leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Sanitäter brachten die Verletzte zur weiteren Behandlung in die Helmstedter Klinik. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt. Unfallzeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Königslutter unter Telefon 05353-941050 in Verbindung.

