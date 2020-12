Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Wolfsburg, Braunschweiger Straße 09.12.2020, 07.20

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es heute auf der Braunschweiger Straße stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin aus Samtgemeinde Lehre leicht verletzt wurde. Die 18-Jährige war mit ihrem Leichtkraftrad Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Rabenbergstraße musste ein vor ihr fahrender 22-jähriger Peugeot-Fahrer verkehrsbedingt vor einer Ampel bremsen. Dies bemerkte die Motorradfahrerin vermutlich zu spät. Bei dem Bremsmanöver geriet sie ins Rutschen und fuhr sie in auf ein vor ihr stehenden Pkw. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Der Pkw-Fahrer aus Braunschweig wurde nicht verletzt. Durch den Unfall bildete sich ein längerer Stau. An dem Motorrad und dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Das Leichtkraftrad wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Melanie aus dem Bruch

Telefon: +49 (0)5361 4646 132

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell