POL-WOB: Polizei beendet Party - 20 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Beethovenring 05.12.20, 21.10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Wolfsburg beendeten am Samstagabend im Stadtteil Hohenstein eine trotz Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie stattfindende Party. Insgesamt 20 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden gefertigt. Nach einem Hinweis auf eine Ruhestörung in einer Wohnung im Beethovenring fuhren um 21.10 Uhr gleich mehrere Streifenbesatzungen zu dem angegebenen Mehrfamilienhaus. Schon beim Eintreffen versuchten mehrere der anwesenden Gäste aus Fenstern zu springen, um den Einsatzkräften zu entkommen. Diese konnten jedoch von den draußen positionierten Kräften gestellt werden. Den Feststellungen nach befanden sich die Besucher in der Wohnung aus mehreren Haushalten und auf engstem Raum. Daher wurden insgesamt 20 Personalien festgestellt und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Größtenteils halten sich die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger aber an die Vorgaben der geltenden Verordnung, als durch uniformierte wie auch zivile Polizeikräfte Kontrollen durchgeführt wurden.

