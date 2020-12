Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schöningen: Illegale Spendensammler - Polizei sucht Geschädigte

WolfsburgWolfsburg (ots)

Schöningen, Hoiersdorfer Straße 02.12.20, 12.30 Uhr

Die Polizei Schöningen ruft Geschädigte von illegalen Spendensammlern auf, sich mit der Polizeiwache in Verbindung zu setzen. Den Ermittlungen nach waren am Mittwoch auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Hoiersdorfer Straße zwei unbekannte Pärchen aktiv, die mit gefälschten Spendenlisten vorgeblich für Taubstumme und körperlich Behinderte sammelten. Dank aufmerksamer Marktmitarbeiter wurden die unseriösen Sammler bemerkt, so dass alle vier Unbekannten in einem Audi mit bulgarischem Kennzeichen davonfuhren. Auf einer Liste eines sichergestellten Klemmbrettes befanden sich bereits mehrere Unterschriften von Spendern, die insgesamt 125 Euro für den angeblich guten Zweck gaben. Die Ermittler bitten daher, dass sich die Betroffenen bei der Polizei unter Telefon 05352-951050 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell