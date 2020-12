Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fußgänger bei Unfall in Fallersleben leicht verletzt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg-Fallersleben, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 309.11.20, 17.50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Fallersleben wurde am frühen Montagabend ein 43 Jahre alter Fußgänger durch einen 66-jährigen Touran-Fahrer aus Wolfsburg leicht verletzt. Den Ermittlungen nach wollte der 66-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße nach rechts in die Eduard-Mörike-Straße abbiegen, als er hierbei den querenden 43-Jährigen übersah. Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der Fußgänger aus Fallersleben auf die Straße und erlitt Kopf- und Fußverletzungen. Da sich der Unfall um 17.50 Uhr ereignete, so ein Beamter, war der 43-Jährige mit seiner dunklen Bekleidung und schwarzen Strickmütze bei der früh einsetzenden Dunkelheit nicht verkehrsgerecht angezogen und schlecht zu erkennen. An dem Touran war nach dem Unfall kein Schaden festzustellen.

