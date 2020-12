Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Fallersleben sucht unfallbeteiligten Fahrradfahrer

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg-Fallersleben, Herzogin-Clara-Straße 27.11.2020, 21.45 Uhr

Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Abend des 27. November in Fallersleben. Den Ermittlungen zufolge erlitt ein 38 Jahre alter Fahrradfahrer mehrere Frakturen bei einem Zusammenstoß mit einem noch unbekannten Fahrradfahrer. Der 38-Jährige war an diesem Freitagabend um 21.45 Uhr auf dem Radweg der Herzogin-Clara-Straße in Richtung der Straße Hinterm Hagen unterwegs, als aus der Färberstraße ein Fahrradfahrer einbiegen wollte. Da beide Fahrer bei dem folgenden Zusammenprall stürzten und der 38-Jährige zunächst kaum Schmerzen verspürte, trennten sich die Beteiligten ohne die Personalien auszutauschen. Erst am nächsten Tag begab sich der 38-Jährige aufgrund immer stärker auftretender Schmerzen zum Arzt, der mehrere Rippenbrüche und einen Ellenbogenbruch diagnostizierte. Daher hoffen die Beamten, dass sich der beteiligte Fahrradfahrer oder weitere Zeugen mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05362- 947410 in Verbindung setzen.

