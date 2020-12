Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu beschädigten Autos in Tiefgarage

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Siegfried-Ehlers-Straße 07.12.20, 10.30 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem unbekannten Täter, der am Montagvormittag in einer Tiefgarage in der Innenstadt fünf Fahrzeuge beschädigte. Der Unbekannte habe nach Zeugenangaben eine weiße Jacke und eine weiße Mütze getragen. Der Tatort liegt in der Siegfried-Ehlers-Straße nahe der Schlosserstraße. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um vier VW Golf und einen VW Bus, die mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurden. Wir gehen insgesamt von einem Schaden von etwa 2.500 Euro aus, so ein Beamter. Der Täter wurde beobachtet, als er aus der Tiefgarage mit einem Fahrrad flüchtete. Aufgrund der Tatzeit vormittags um 10.30 Uhr hoffen die Ermittler, dass der gesuchte Täter mit seinem auffälligen Outfit auf dem Fahrrad Passanten oder Verkehrsteilnehmern auffiel. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiwache unter der Rufnummer 05361-464560 entgegen.

