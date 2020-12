Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Taschendiebstahl im Supermarkt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Suhler Straße 10.12.20, 13.25 Uhr

Am Donnerstagmittag wurde einer 83-jährigen Rentnerin beim Einkaufen in der Suhler Straße ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Ein bisher unbekannter Mann sprach die Wolfsburgerin an und verwickelte sie in ein Gespräch. Während dieses Ablenkungsmanövers gelang es dem Täter, das Portemonnaie der Rentnerin aus ihrer Handtasche zu entwenden. Dies bemerkte sie kurze Zeit später. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg 05361-4646215 zu melden.

