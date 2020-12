Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Siegried-Ehlers-Straße 15.12.2020, 13.37 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen Verkehrsunfall. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 13.37 Uhr in der Siegfried-Ehlers-Straße, in dem dortigen Wendehammer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße, Telefon 05361/4646-0 zu melden.

