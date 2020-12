Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgänger leicht verletzt

LippstadtLippstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 18:50 Uhr, ist auf der Stirper Straße ein Fußgänger leicht verletzt worden. Der 81-jährige Lippstädter war mit seinem Hund unterwegs, als dieser ihn plötzlich auf die Straße zog. Ein mit seinem Auto in Richtung Overhagener Straße fahrender 27-jährige Neheimer konnte nicht mehr ausweichen. Er erfasste sowohl den Fußgänger als auch den Hund. Der 81-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund kam zur Behandlung in eine Tierklinik. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell