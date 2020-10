Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auslagenware gestohlen

53919 Weilerswist (ots)

Zeugen beobachteten Dienstagnachmittag (16.20 Uhr) vier Personen, die zwei gefüllte Einkaufswagen mit Ausstellungsware eines Marktes an der Rudolf-Diesel-Straße zu einem Fahrzeug rollten und den Inhalt in zwei Pkw verluden. Den Dieben fiel die Beobachtung durch den Zeugen auf. Sie flüchteten mit den beiden Fahrzeugen. Der Zeuge verfolgte eines der Fahrzeuge bis zu einem Parkplatz der Feuerwache in Erftstadt-Liblar. Hier erkannte er, wie drei Tatbeteiligte einen Markt in unmittelbarer Nähe aufsuchten. Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte auf der Anfahrt das andere Tatfahrzeug in Nähe der Feuerwache anhalten. Im Fahrzeug befand sich noch die gestohlene Ware. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die drei Mittäter erkannten bei Verlassen des Marktes die Festnahme ihres "Kollegen". Sie flüchteten fußläufig und ließen ihren, auf dem Parkplatz stehenden, Pkw zurück. Auch in diesem Fahrzeug konnte Diebesgut festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde samt der Beute sichergestellt. Eine Suche nach den drei Flüchtigen blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

