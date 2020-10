Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Meter in Tiefe gestürzt

53894 Mechernich (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am heutigen Dienstagmorgen (10.26 Uhr) verletzte sich ein 57-Jähriger aus Mechernich schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das Landesamt für Arbeitsschutz wurde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell