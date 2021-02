Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unfall in Engstelle - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17:30 Uhr in der Vorderen Seestraße in Waldenbuch und sucht Zeugen. Der Unfall hatte sich im Bereich einer Fahrbahnverengung ereignet. Eine 64-jährige Dacia-Lenkerin fuhr auf der Vorderen Seestraße in Richtung Neuer Weg, als ihr ein schwarzer Pkw entgegen kam. Aufgrund der wohl hohen Geschwindigkeit des Pkws und der Fahrbahnverengung hielt die 64-Jährige ihr Fahrzeug an. Der schwarze Pkw streifte anschließend den Dacia, verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro und fuhr weiter ohne anzuhalten. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

