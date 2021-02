Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Brandmelder ausgelöst

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt 22 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Besigheim und Kirchheim am Neckar rückten am Montag gegen 03.00 Uhr mit sechs Fahrzeugen zu einem Brandalarm in die Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar aus. Im Heizungsraum eines Fachgeschäfts war vermutlich eine Pumpe defekt. Dadurch kam es zu einer Rauchentwicklung und der Brandmelder wurde ausgelöst. Das Problem wurde im Anschluss behoben und der Feuerwehreinsatz gegen 04.00 Uhr beendet. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

