Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

OlpeOlpe (ots)

Am Sonntag (10. Januar) hat sich gegen 15 Uhr auf der L512 in der Nähe des Kreisverkehrs an der Talbrücke in Sondern ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr zunächst ein 21-Jähriger mit seinem Pkw in Richtung Attendorn und beabsichtigte, nach links in die Straße "Erbscheid" abzubiegen. Dafür bremste er seinen Pkw ab. Ihm folgten zwei weitere Fahrzeuge, die daraufhin verkehrsbedingt hielten. Ein vierter Pkw-Fahrer näherte sich der Pkw-Schlange und nahm nach eigenen Angaben die stehenden Pkw zu spät wahr, sodass er auf diese auffuhr. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge ineinandergeschoben. Insgesamt wurden zwei Insassen verletzt und vor Ort durch ein Rettungswagenteam versorgt. Es entstand ein Sachschaden an allen Pkw im vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell