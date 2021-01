Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw ausgebrannt in Drolshagen

Drolshagen

Bei einem Verkehrsunfall auf der "Breitehardt" in Drolshagen am Donnerstag (7. Januar) ist gegen 12.20 Uhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin verletzt worden. Sie befuhr die Straße zwischen Drolshagen-Wegeringhausen und Drolshagen-Bleche. Auf schneeglatter Fahrbahn geriet sie ins Schleudern. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Kurze Zeit später fing der Pkw an, zu brennen. Kräfte der Feuerwehr Drolshagen Feuerwehr löschten das Fahrzeug. Bei der Kollision erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

