Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter stiehlt Spirituosen

LennestadtLennestadt (ots)

Lennestadt- Am Mittwoch (7. Januar) hat sich gegen 17.20 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Kölner Straße in Grevenbrück ein Ladendiebstahl ereignet. Ein Zeuge beobachtete, wie ein derzeit noch unbekannter Täter verschiedene Wertgegenstände entwendete, indem er sie in eine Sporttasche packte. Er informierte daraufhin eine Mitarbeiterin. Der Unbekannte entfernte sich derweil in Richtung Ausgang und verließ zügig den Laden. Der Täter lässt sich folgendermaßen beschreiben: - männlich - dunkelblaue Jacke - Sporttasche Mithilfe von Kameraaufnahmen konnte im Nachhinein festgestellt werden, dass der Unbekannte Spirituosen entwendete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren es vier Flaschen mit einem Warenwert von jeweils 20 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

