Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen geparkten Pkw (FOTO)

Bild-Infos

Download

FinnentropFinnentrop (ots)

In der Zeit von Dienstag (5. Januar, 21 Uhr) bis Mittwoch (6. Januar, 0.15 Uhr) haben Unbekannte einen Pkw, der vor der Schützenhalle in der Bahnhofsstraße in Finnentrop-Rönkhausen geparkt vor, beschädigt. Der Besitzer gab an, dass sein Fahrzeug für etwa vier Stunden dort stand. Als er zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden jedoch keine Wertgegenstände oder Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell