Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht geklärt

FinnentropFinnentrop (ots)

Bereits am 15. Dezember 2020 hat sich eine Unfallflucht an einem Fahrschulwagen in der Bamenohler Straße in Finnentrop ereignet. Dabei wurde ein Fahrschulwagen beschädigt. Der Sachschaden belief sich auf über 1000 Euro.

Durch die herausgegebene Pressemitteilung meldete sich der Verursacher und die Polizei konnte den Vorfall klären.

