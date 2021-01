Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brandursache in Siedenstein geklärt

OlpeOlpe (ots)

Am 31.12.2020 kam es in der Ortschaft Siedenstein zu einem Brand. Dieser entstand in einer privaten Werkstatt, das Feuer griff noch auf eine Scheune über. Ein angrenzendes Wohnhaus war nicht von den Flammen betroffen.

Der Brandermittler der Olper Kriminalpolizei stellte fest, dass das Feuer vermutlich durch Schweißarbeiten entstanden ist. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50000 Euro.

