POL-OE: Täter nach Diebstahl aus Altkleidercontainer gefasst

Lennestadt (ots)

Am Sonntag (3. Januar) hat gegen 16.50 Uhr eine 47-jährige Zeugin der Polizei gemeldet, dass Unbekannte aus einem Container in der Lindenstraße in Kirchhundem-Hofolpe Kleidung entwendet haben. Sie gab an, dass zwei Frauen und zwei Männer, die mit einem BMW mit Kölner Kennzeichen unterwegs waren, vor dem Container gestanden haben und Kleidung daraus entnahmen. Anschließend seien sie in Richtung Benolpe mit dem Pkw geflüchtet. Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung wurde schließlich das Fahrzeug angetroffen und die Insassen konnten überprüft werden. Hierbei wurde in dem PKW Kleidung aufgefunden und sichergestellt, die offenbar aus dem Container stammte. Die Insassen des PKW gaben an, dass die Bekleidung neben dem Container gelegen habe. Die Beschuldigten wurden zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht. Vor Ort stellten die Beamten später fest, dass zwar mehrere Säcke mit Bekleidung aufgerissen neben dem Container lagen. In jedem Fall entzogen die Täter die gespendete Kleidung ihrem Bestimmungszweck, unabhängig davon, ob sie aus oder neben dem Container entwendet wurde. Daher schrieben die Polizisten eine entsprechende Anzeige.

