Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aufbruch von Milchtankstelle

Drolshagen

In der Nacht zu Montag (4. Januar) haben gegen 4 Uhr zwei Täter eine Milchtankstelle im "Höhenweg" in Gelslingen aufgehebelt und daraus Bargeldeinnahmen sowie eine Geldzählmaschine entwendet. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw in Richtung Reichshof. Die betroffene Familie bemerkte den Einbruch und zwei der Geschädigten folgten den Tätern. Da der flüchtige Pkw auf winterglatter Fahrbahn von der Straße abkam, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb, konnten sie die Flüchtenden einholen. Obwohl es diesen gelang, sich zunächst aus dem Pkw zu befreien und fußläufig zu flüchten, konnten sie durch die Verfolger gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die eingesetzten Beamten fanden vor Ort in dem Fahrzeug sowie in unmittelbarer Nähe Bargeld, Teile des Automaten, Gummihandschuhe sowie Aufbruchswerkzeuge und die entwendete Zählmaschine auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt, eine Anzeige geschrieben und die Personalien die Täter festgestellt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei geführt. Es entstanden ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an der Milchtankstelle sowie ein hoher Sachschaden an dem Pkw.

