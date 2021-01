Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch am Silvesterabend in Wenden

WendenWenden (ots)

An Silvester um 20:20 Uhr wurde der Polizei Olpe ein Wohnungseinbruch an der Hauptstraße in Wenden gemeldet. Demnach sollten sich die Täter noch im Objekt befinden. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen entfernten sich die Täter vom Grundstück und flüchteten in ein angrenzendes Grünareal. Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen wurde ein Täter im Bachlauf der Wende festgestellt. Bei der Festnahme leistete der durchnässte 39-jährige Mann aus Siegen erheblichen Widerstand und verletzte zwei eingesetzte Kollegen leicht, die ihren Dienst jedoch fortsetzen konnten. Bei dem Festgenommenen konnte Diebesgut aus der Wohnung des Geschädigten sichergestellt werden. Der Mittäter ist weiter flüchtig. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen wurde der bereits polizeibekannte Mann noch in der Nacht mangels Haftgründen auf freien Fuß gesetzt.

