Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe entwenden Elektroartikel

AttendornAttendorn (ots)

Zwischen dem 23.- und 28.12.2020 gelangten unbekannte Täter auf das Betriebsgelände eines Elektrofachmarktes an der Finnentroper Straße, in dem sie ein Zaunelement gewaltsam aufbrachen. Dort öffneten sie einen dort abgestellten Lieferwagen und entwendeten aus dem Innenraum Elektroartikel. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

