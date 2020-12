Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Reifen an PKW zerstochen

FinnentropFinnentrop (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 14.30 und 16.15 Uhr kam es an der Bamenohler Straße zu einer Sachbeschädigung. Bislang Unbekannte zerstachen drei Reifen von einem weißen PKW Skoda, der auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu einer Apotheke abgestellt war. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell