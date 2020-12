Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Blitzeinbruch in Meggen

LennestadtLennestadt (ots)

Am ersten Weihnachtstag um 01:50 Uhr brachen zwei maskierte Täter in die Oil-Tankstelle in Lennestadt - Meggen ein. Dazu schlugen sie mittels eines Vorschlaghammers eine Scheibe des Verkaufsraumes ein, begaben sich ins Innere der Tankstelle und entwendeten Zigaretten in noch unbekannter Anzahl. Anschließend flüchteten sie mit einem silberfarbenen Audi A3 mit Kölner Kennzeichen. Aufmerksame Anwohner beobachteten das gesamte Geschehen und riefen umgehend die Polizei. Da die gesamte Tat nicht länger als zwei Minuten dauerte, konnten die eingesetzten Kollegen die Täter nicht mehr antreffen. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei Olpe bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02761/9269-0 zu melden.

