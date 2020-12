Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrzeugführer zur Sachverhaltsklärung nach Verkehrsunfall gesucht

OlpeOlpe (ots)

Olpe - Am Montagvormittag befand sich eine 64-Jährige gegen 10:00 Uhr auf dem Gehweg vor einer Bäckerei in der Martinstraße in einer Warteschlange, als ein dunkler PKW beim Einparken auf dem dortigen Parkstreifen gegen ihr linkes Bein fuhr und sie gegen die Schaufensterscheibe drückte. Der Fahrzeugführer, ein Mann im geschätzten Alter zwischen 60 und 70 Jahren stieg aus und der Unfallverursacher und andere Passanten sprachen die Geschädigte an, ob sie verletzt sei und noch laufen könne. Die Geschädigte war durch das Unfallgeschehen geschockt und erklärte, sie sei unverletzt. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher später auch, ohne den Unfall polizeilich aufnehmen zu lassen. Nach einiger Zeit verspürte die Geschädigte Schmerzen im Bein und erschien am Folgetag auf der Polizeiwache Olpe, um den Unfall nachträglich anzuzeigen. Der Unfallverursacher und die vor Ort anwesenden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Olpe zwecks Sachverhaltsklärung zu melden (Erreichbarkeit der Leitstelle - 02761/9269-2550).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell