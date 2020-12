POL-OE: Alleinunfall unter Drogen - und Alkoholeinwirkung

Kreispolizeibehörde Olpe

An Heiligabend befuhr ein 30-jähriger Arnsberger gegen 16:35 Uhr mit seinem Renault Clio die L687 über den Lenscheid von Sundern nach Rönkhausen. Auf einem geraden Teilstück kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Schutzplanke auf einer Länge von ca. vier Metern. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern setzte er seine Fahrt in Richtung Rönkhausen fort. Zeugen des Verkehrsunfalles verständigten die Polizei und konnten weiterhin mitteilen, dass der Unfallflüchtige seine Frontstoßstange samt Kennzeichen an der Unfallstelle verloren hatte. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer mit seinem Pkw angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann den Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln verursacht hatte. Außerdem war er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs, da er dieses bereits am Vortage aufgrund einer weiteren Autofahrt unter dem Einfluss von Drogen vorübergehend abgeben musste. Nach den Feststellungen vor Ort musste er sich der Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Attendorn unterziehen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR. Gegen den Beschuldigten wurde mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Drogenbesitz vorgelegt.

