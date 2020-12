Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit gesuchter Betrüger festgenommen

Waldshut-TiengenWaldshut-Tiengen (ots)

Ein wegen mehrfachen Betrugs verurteilter 45-jähriger deutscher Staatsangehöriger, wurde jetzt durch die Schweiz ausgeliefert, um eine Freiheitsstrafe von 18 Monate zu verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Der 45-Jährige wurde bereits Im Jahre 2004 durch ein Gericht, wegen mehreren Betrugsstraftaten, zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die verhängte Strafe wurde damals zur Bewährung ausgesetzt. Da der Mann auch danach straffällig wurde, sollte er die Haftstrafe verbüßen. Da er jedoch die Haft nie antrat und für das Gericht nicht mehr erreichbar war, wurde er nun europaweit mit einem EU-Haftbefehl gesucht. Am Montagvormittag (07.12.2020) wurde er am Übergang Waldshut der Bundespolizei übergeben, die ihn festnahm und in eine Justizvollzugsanstalt einlieferte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 172 7476830

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell