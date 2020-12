Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Nicht zum Gerichtstermin erschienen, Mann muss in U-Haft

Waldshut-TiengenWaldshut-Tiengen (ots)

Da ein polnischer Staatsangehöriger nicht zum Gerichtstermin erschien, wurde er durch das Gericht mit Haftbefehl gesucht. Er konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 42-jährige polnische Staatsangehörige, wurde am Donnerstagmittag (03.12.2020), durch Beamte der Bundespolizei, in Waldshut-Tiengen kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Wegen Diebstahls mit Waffen, sollte der Mann als Angeklagter gehört werden. Da er der Hauptverhandlung fernblieb, wurde er durch das zuständige Gericht mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Der 42-Jährige wurde durch die Bundespolizisten festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

