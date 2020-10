Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hecke in Brand geraten - 32-Jähriger bei Löscharbeiten verletzt

Osnabrück (ots)

In der Straße "Kollegienwall", zwischen der Detmarstraße und der Straße "Johannisfreiheit", geriet am Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand. Ein 32-jähriger Anwohner bemerkte die Flammen gegen 10.45 Uhr und versuchte das Feuer zu löschen. Dabei zog er sich Verbrennungen im Gesicht zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

