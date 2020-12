Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter beim Grenzübertritt festgenommen

Efringen-KirchenEfringen-Kirchen (ots)

Ein 23-jähriger Mann mit georgischer Staatsbürgerschaft, versuchte ohne Papiere mit dem Fernzug nach Deutschland einzureisen. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke wurde festgestellt, dass er in Deutschland gesucht wurde. Jetzt sitzt er in Haft und verbüßt eine 81-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Der 23-jährige georgische Staatsangehörige reiste am Dienstagabend (01.12.2020) mit dem Fernzug von der Schweiz nach Deutschland ein, als er auf Höhe Efringen-Kirchen, durch Beamte der Bundespolizei kontrolliert wurde. Da der Mann keine Identitätspapiere vorlegen konnte, endete die Reise auf dem Bundespolizeirevier in Lörrach. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der 23-Jährige, in Deutschland kein Unbekannter war. Wegen Diebstahls wurde er 2019, von einem Gericht rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 405 Euro verurteilt. Ebenfalls wegen Diebstahlsdelikten, wurde der Mann von zwei weiteren Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Da er die Geldstrafe nie bezahlte und auch jetzt nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 81-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Da der Mann bei der Einreise keinen Reisepass sowie ein erforderliches Visum vorlegen konnte, wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

