Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen zwei Fahrräder auf Platte Heide

Menden (ots)

An der Delyner Straße verschwanden am Wochenende zwei Fahrräder. Sie standen angekettet mit Schlössern an einem Fahrradständer in Höhe der Hausnummer 6. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 8 Uhr, nahmen unbekannte Täter sie mit. Wer kann Angaben zur Tat machen oder zum Verbleib der Räder machen? Vermisst werden ein weißes 28 Zoll Damenrad sowie ein silbernes Mountainbike "Ragazzi" in 26 Zoll mit roten Hörnern am Lenker und roter Aufschrift "Ragazzi".

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell