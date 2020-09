POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Kleve - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 57 - Pkw brennt vollständig aus - Ermittlungen dauern an

Polizei Düsseldorf

Sonntag, 6. September 2020, 5 Uhr

Ein tödlicher Verkehrsunfall auf A 57 beschäftigt derzeit die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei Düsseldorf. Ein niederländischer Pkw war im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Alpen und Uedem von der Fahrbahn abgekommen und in Brand geraten. Es konnten zwei Menschen nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Um 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu dem brennenden Pkw in der Baustelle in Fahrtrichtung Nimwegen gerufen. Das Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen war aus unklaren Umständen von der Fahrbahn abgekommen und brannte in der Folge vollständig aus. Aus dem Wageninneren konnte ein Leichnam geborgen werden. Da nicht auszuschließen war, dass sich zum Unfallzeitpunkt eine weitere Person in dem Auto befunden haben könnte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch Polizei und Feuerwehr rund um die Örtlichkeit durchgeführt. Hierbei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Erst bei der finalen Bergung des Unfallwagens konnte unter dem Fahrzeug ein zweiter verbrannter Leichnam entdeckt werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren. Die Hauptfahrbahn blieb bis 10.30 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Identifizierung der Toten dauern an.

