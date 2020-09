POL-D: Vennhausen - Leichtkraftrad kollidiert mit Pkw - Mann schwer verletzt

Polizei Düsseldorf

Vennhausen - Leichtkraftrad kollidiert mit Pkw - Mann schwer verletzt Donnerstag, 3. September 2020, 15.43 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Nachmittag verletzte sich der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf beabsichtige ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Daimler rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr des Sandträgerwegs zu fahren. Dabei übersah er offensichtlich einen 49-jährigen Mann, der mit seinem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Königsberger Straße unterwegs war. Aufgrund der Kollision stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

