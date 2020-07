Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Sande - Polizei sucht Zeugen, die u.a. Hinweise auf einen Pkw geben können

Sande (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2020, ereignete sich in der Straße "An der Lehmbalje" im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr ein Tageswohnungseinbruch, bei dem die unbekannten Täter vermutlich von der im Haus befindlichen Bewohnerin gestört wurden.

Diese habe zunächst gegen 09.10 Uhr Geräusche aus dem Erdgeschoss ihres Einfamilienhauses vernommen. Kurze Zeit später sei sie ins Erdgeschoss gegangen und habe das Fehlen von Bargeld und weiterhin Hebelspuren an der Haustür festgestellt.

Unmittelbar danach konnte ein vermutlich mit drei männlichen Personen besetzter Pkw mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Oldenburg festgestellt werden, der die Straße längs fuhr und in unbekannte Richtung verließ.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch, dem Pkw sowie weiteren verdächtigen Personen angeben können, werden gebeten sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell