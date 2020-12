Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in einen Getränkemarkt

DrolshagenDrolshagen (ots)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am Sonntagmorgen gegen 00.10 Uhr in einen Getränkemarkt in Drolshagen einzubrechen. Ein Zeuge meldete im Hansaweg einen akustischen Alarm. Er beobachtete einen ca. 30 - 35 Jährigen, ca. 185 cm großen, mit einer hellen Hose und einem dunklen Pullover mit Kapuze bekleideten Mann. Dieser flüchtete in Richtung Alte Landstraße. Eine Nachsuche durch die Polizei im Tatortbereich verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

