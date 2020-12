Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Illegales Rennen gestoppt

LeichlingenLeichlingen (ots)

Gestern Abend (15.12.) gegen 22:00 Uhr ist eine Polizeistreife über einen Parkplatz am Pastorat in Leichlingen gefahren. Sie bemerkten zwei Fahrzeuge, die sich bei Erblicken des Streifenwagens mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neukirchener Straße entfernten.

Beide Fahrzeuge, ein BMW und ein Ford, fuhren trotz Anhaltesignals mit hoher Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn weiter, um sich offenbar einer Kontrolle zu entziehen. Dabei hielten die beiden einen gleichbleibenden Abstand zueinander und flüchteten im weiteren Verlauf über die Heinrich-Gier-Straße und die Kirchstraße. In den engen Straßen der Leichlinger Innenstadt, unter anderem bei erlaubten 30 km/h, waren sie stellenweise mit geschätzten 70 bis 80 km/h unterwegs.

Als beide Fahrzeugführer nach weiterer Verfolgung durch den Streifenwagen ihre Pkw verlangsamten, trennten sich am Kreisverkehr der Neukirchener Straße ihre Wege. Der Ford fuhr in Richtung Am Hammer weg, den BMW stoppten die Polizisten auf einem Tankstellengelände in der Neukirchener Straße.

Der 19-jährige Leichlinger gab in der Kontrolle an, den Streifenwagen nicht bemerkt zu haben. Außerdem sei er einfach nur hinter seinem Freund hergefahren, bis dieser ihm zu schnell gefahren sei.

Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins sowie des BMW an. Die Ermittlungen zu dem befreundeten Ford-Fahrer laufen aktuell noch. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kfz-Rennens. (ct)

