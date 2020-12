Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Überwachungskamera filmt Autoaufbrecher

OverathOverath (ots)

In einem Wohngebiet in der Sportplatzstraße hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zu Montag (14.12.) das Lenkrad eines BMW gestohlen.

Am Vorabend um 21:00 Uhr war der Wagen in einer Einfahrt eines Hauses noch unbeschädigt gesehen worden. Aus einer Videoaufzeichnung vor dem Hauseingang ist zu erkennen, dass sich eine Person um 02:11 Uhr am BMW zu schaffen gemacht hat.

Der Täter wird nach Sicherung der Aufnahmen wie folgt beschrieben: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, stämmige bis korpulente Figur, helle Daunenjacke, Jogginghose, Rucksack, Mund-Nase-Bedeckung.

Wer Hinweise zu dieser Person geben kann, wendet sich bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell