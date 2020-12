Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Lenkrad aus BMW fehlt

RösrathRösrath (ots)

Diebe stahlen aus einem BMW das Lenkrad sowie das Navigationssystem

Die Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Gartenstraße parkte ihren Wagen vor dem Geschäft, so auch von Donnerstag auf Freitag (10.12., 18:30 Uhr auf den 11.12., 03:00 Uhr). Als sie in der Nacht mit ihrem weißen BMW 220 D fortfahren wollte, fehlte plötzlich das Lenkrad und auch das Navigationsgerät. Aufbruchsspuren konnten jedoch keine gefunden werden.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Hat jemand in der Nacht etwas gehört oder beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell