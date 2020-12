Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - 81-Jährige treibt Einbrecher in die Flucht

OverathOverath (ots)

Zwei Männer sind in das Haus einer Rentnerin eindrungen, doch vor der 81-Jährigen flüchteten die Täter.

Zwei Unbekannte hebelten gestern (10.12.) gegen 12:45 Uhr an einem Haus in Immekeppel ein Fenster zum Wintergarten auf. Die 81-jährige Bewohnerin stand zu dieser Zeit in der Küche und hörte die ungewöhnlichen Geräusche. Als sie im Wintergarten ankam, stand bereits einer der Täter neben dem Tisch. Er packte die Frau am Arm, die sich sofort wieder losriss und nach dem Unbekannten trat. Daraufhin flüchtete der Einbrecher wieder durch das Fenster und verschwand mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Sie waren etwa 18 bis 20 Jahre alt und 165 bis 175 cm groß bei kräftiger Statur. Beide wirkten mit ihren kurzen, schwarzen Haaren und dunklen Augen insgesamt südländisch. Sie waren komplett dunkel gekleidet. Wer hat diese beiden Täter im Bereich Haus Thal, Johann-Kierspel- Straße, Weierberg bis hin zum Hasenbüschel gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

