Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Auto-Korso durch Innenstadt am kommenden Samstag: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am kommenden Samstag (12.12.) findet von 10:00 Uhr - 13:00 Uhr in der Bergisch Gladbacher Innenstadt eine angemeldete Versammlung statt. Unter dem Motto "Freiheit und Eigenverantwortung in der Corona-Pandemie" werden circa 65 Autos in einem Korso durch die Innenstadt fahren, wodurch es in diesem Zeitraum zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann.

Die Polizei wird die Versammlungsteilnehmer auf der Strecke begleiten und temporär Straßen sperren müssen, um für die Sicherheit der Teilnehmer und anderer Verkehrsteilnehmer zu sorgen. (ma)

