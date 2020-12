Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Illegales Rennen - Polizei beschlagnahmt Führerscheine und Auto

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (09.12.) rasten zwei Männer (34,36) in einem Daimler gegen 12:00 Uhr einer Polizeikontrolle auf der Frankenforster Straße davon. Zunächst folgte der Fahrer den Anweisungen der Beamten und fuhr auf die Zufahrt des entsprechenden Parkplatzes. Plötzlich beschleunigte der Fahrer den Wagen und fuhr verkehrswidrig über den Parkplatz des dortigen Supermarktes. Die Beamten verloren den Sichtkontakt zum Auto und veranlassten eine sofortige Fahndung. Im Zuge dieser konnten die Insassen kurze Zeit später zu Fuß im Bereich des Wendehammers Hummelsbroich angetroffen werden. Auf dem nahegelegenen Parkplatz befand sich indes das flüchtige Auto.

Beide Insassen bestritten, am Steuer gesessen zu haben und behaupteten, sie hätten die Jacken mit dem darin befindlichen Autoschlüssel getauscht. Da bisher nicht abschließend geklärt werden konnte wer gefahren ist, wurde beiden Beschuldigten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln der Anfangsverdacht eines Rennens zur Last gelegt. Infolge dessen wurden beide Führerscheine - der 34-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und konnte nur einen kosovarischen Führerschein vorweisen - sichergestellt und beschlagnahmt. Ebenso veranlasste die Polizei eine Spurensicherung an der Kleidung der Beschuldigten und stellte die Jacken sowie den Wagen sicher. Einer der Männer stand außerdem augenscheinlich unter Drogen, sodass ihm im nahegelegen Krankenhaus eine Blutprobenentnahme entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an. (ma)

