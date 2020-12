Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Bäckereifiliale in Dieblich

KoblenzKoblenz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 30.12.2020, wurde in die Filiale einer Bäckerei in der Hauptstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch die Vordertür in das Gebäude ein, aus dem ein Würfeltresor gestohlen wurde. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Insbesondere Informationen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, die in Tatortnähe gesehen wurden. Hinweise bitte an 0261-1032690.

